22 декабря 2020 | Время чтения 7 мин

Новый штамм коронавируса стал поводом для волнений сразу, как о нём стало широко известно. Окажется ли этот штамм более заразным? Или более смертоносным? Сделает ли он бесполезными разработанные вакцины? Греческие инфекционисты и вирусологи обсудили тему и пришли к однозначному выводу. Аргументацию приводит издание IN.

Дарья Юдкевич, , 00:18 — REGNUM Новость о том, что в четырех европейских странах произошла мутация коронавируса, вызвала тревогу по всему миру. Первой страной, которая заговорила о мутации, была Великобритания, и она же оказалась в изоляции, потому что государства — члены ЕС принялись одно за другим закрывать границы.

Модель коронавируса Phil.cdc.gov

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Впервые мутация появилась в Великобритании, хотя к 20 декабря аналогичные случаи были выявлены в Италии, Дании и Нидерландах, а также в Австралии и странах Южной Африки. То, что случаи были так быстро зафиксированы за пределами Европы, вызвало обеспокоенность как Всемирной организации здравоохранения, так и правительств, особенно в Евросоюзе.

Что мы знаем и что пытаемся узнать

Прежде всего, мы точно знаем, что это не первая и не последняя мутация коронавируса. По данным ВОЗ, помимо «предварительных указаний на то, что мутация может быть более заразной», мутация «также может повлиять на эффективность определенных методов диагностики». Всегда — согласно «предварительной информации». Однако пока нет доказательств того, что эта мутация усложняет у пациента течение заболевания. Вместе с тем во многих странах ученые говорят, что новая вакцина никоим образом не зависит мутации вируса. В частности, греческие инфекционисты и врачи уже изложили всё, что им известно о новой мутации вируса, которая впервые появилась 14 декабря на юго-востоке Англии.

«Этот вирус вообще мутирует часто»

Профессор патологии и инфекционных заболеваний Университета Патры Хараламбос Гогос обсудил последние связанные с коронавирусом новости, в том числе информацию о мутациях. «Чего мы только не прошли с коронавирусом, теперь у нас есть знаменитая мутация. Но правда в том, что этот вирус вообще часто мутирует. Теперь у нас есть новый вирус, который, похоже, появился в Англии, и его связывают с увеличением его передаваемости. Да, вирусы пытаются выжить, и потому они производят мутации, — мутации увеличивают передаваемость, но снижают смертность», — сказал Гогос. Отмечая, что хотя в целом мутации вируса представляют опасность для вакцин, в случае данной конкретной мутации нет оснований полагать, что она повлияет на вакцину.

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«Великобритания никогда не была хорошим примером»

Президент Всегреческой медицинской ассоциации Афанасиос Эксадактилос также обнадеживает по поводу новой мутации коронавируса, отмечая, однако, что данные всё еще находятся на рассмотрении. Данные по новой мутации не полны, а мы должны посмотреть на данные, чтобы в ближайшие дни сказать, насколько это событие тревожно, подчеркивает ученый. По его словам, британские власти вызвали скачкообразную реакцию, поскольку с самого начала кризиса с коронавирусом они не вели себя вызывающим доверия образом, «несмотря на то, что мы все уважаем высокий уровень британских научных знаний. Великобритания в целом в этой пандемии, если мы посмотрим, как она реагировала на вирус с самого начала, не является хорошим примером», говорит Эксадактилос, подчеркивая, что принимавшиеся в Великобритании меры были то слишком слабыми, то слишком жесткими, что говорит о том, что у властей не было «определенного маршрута».

Что касается эффективности вакцин после появления новой мутации, Эксадактилос отметил, что вакцины, основанные на новой технологии, могут быть адаптированы и, скорее всего, не будут иметь проблем с наблюдаемой мутацией. «Технология, используемая в вакцинах Pfizer и Moderna, отличается от технологии вакцины против гриппа и охватывает небольшие мутации. Нам не нужно разрабатывать новую вакцину», — уверен эксперт.

Мутация не увеличит вирулентности коронавируса

Ректор медицинской школы Афинского университета Танос Димопулос полагает, что коронавирус и так имеет высокий индекс передачи, мутация не добавит ему вирулентности, — при этом он подчеркнул, что не стоит особо беспокоиться. «Мутации постоянно происходят в областях, которые не представляют интереса», — характерно сказал профессор, добавив: «У нас есть технология, и мы можем делать более целевые вакцины». При этом он подчеркнул, что «на формирование коллективного иммунитета уйдут многие месяцы».

О вакцине беспокоиться не нужно

Изменения, вызванные мутировавшим штаммом коронавируса, обнаруженным в Великобритании, объясняются в сообщении профессора политики здравоохранения Лондонской школы экономики Элиаса Мосиалоса. Он обсуждает как проблемы, поставленные перед специалистами, так и влияние мутации на вакцину.

К 13 декабря в Великобритании было выявлено 1100 случаев заражения новым штаммом. Есть простой вопрос, на который профессор считает нужным ответить: изменилось ли поведение вируса? Эксперты говорят, что пока рано и мы не знаем. Этот штамм необходимо всесторонне контролировать, чтобы понимать принципы его распространения, а также влияние на поведение вируса. Так или иначе появление нового штамма не означает, что вирус обязательно станет более заразным или более опасным. «Вирусы меняются», — объясняет профессор.

Уже сейчас циркулируют различные штаммы вируса без каких-либо серьезных последствий. Мы не знаем всех возможных изменений, но внимательно следим за ними. И причина, по которой мы этого не знаем, заключается в том, что нет анализа генетической последовательности в генетическом материале вируса, переносимого в каждом конкретном случае. «Поэтому важно изучить изменения, чтобы экспериментально и клинически подтвердить, влияют ли они на поведение вируса», — отмечает г-н Мосиалос.

Как он объясняет, важно «определить экспериментально и клинически подтвердить, влияют ли они на поведение вируса, как говорят исследователи COVID-19 Genomics UK (Cog-UK), которые идентифицировали и контролировали новый штамм». Однако, добавил он, исследователи Cog-UK «не считают, что есть какие-либо основания для беспокойства по поводу использования вакцин. Если вирус мутирует в более устойчивую форму, вакцины можно модифицировать, чтобы они снова стали эффективными. Как это происходит каждый год с вакциной от гриппа».

К мутациям приходится относиться весьма скептически

Профессор Афинского университета Гикас Майоркинис посоветовал всем встревоженным успокоиться. Новый штамм вируса, появившийся в Великобритании, вызвал беспокойство экспертов, поскольку в первых исследованиях показано, что он вызывает повышенную передаваемость. Но, в конце концов, большинство стран ЕС уже разорвало связи с островом, а другие приняли дополнительные меры. Майоркинис подчеркивает, что «эта конкретная мутация в Соединенном Королевстве описывалась с сентября, а также была обнаружена в Южной Африке», и затем перечисляет некоторые причины, которые заставляют его сохранять хладнокровие.

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Профессор обращает внимание, что эта мутация описывалась в Великобритании с сентября, была обнаружена в Южной Африке, а также в Уэльсе. «Я считаю, что ученые должны сначала провести достаточно глубокий анализ этих весьма сомнительных явлений, прежде чем делать убедительные заявления. Даже если (!) мутации окажут какое-то влияние на передачу, оно будет настолько незначительным, что не будет иметь никакого практического значения. Так что рекомендую успокоиться. Даже те, кто бьет в колокола, говорят, что мы сохраняем план без изменений. Мы соблюдаем меры и ждем вакцины, на которые, как все признают, мутация не повлияет», — говорит профессор Майорникис.

Вирусологи постоянно отслеживают любые мутации коронавируса

Профессор инфекционных болезней Афинского университета Никос Сипсас тоже говорит обнадеживающие вещи. В частности, он пояснил: «Если коронавирус меняет свой генетический материал, это означает, что изменяется состав белкового шипа, который он имеет на своей поверхности. И это нас беспокоит, то есть мы опасаемся, что при изменении состава белка вакцина может не подействовать. Однако на сей день ни одна из мутаций пока не влияет на эффективность вакцин. В будущем, если действительно произойдет серьезная мутация, мы сможем изменить состав вакцины. Но на данный момент вакцины работают, и их эффективность превышает 95%».

Как отметил Сипсас, вирусологи постоянно отслеживают любые мутации коронавируса — что не означает, будто вирус становится более смертоносным. Кроме того, в случае необходимости изменится и состав вакцин, другое дело, что «этого никогда не произойдет», как подчеркнул инфекционист.