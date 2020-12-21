Берлин, , 15:16 — REGNUM Немецкий производитель стали получил поддержку правительства Германии для своего пилотного проекта по производству экологически чистого водорода в городе будущего в Саудовской Аравии. Об этом 18 ноября сообщил информационный портал Rechargenews.com.

Большой электролизер мощностью 20 МВт от Thyssenkrupp станет «ступенькой» к строительству в новом районе Саудовской Аравии одного из крупнейших в мире заводов по производству водорода, работающих на возобновляемых источниках энергии.

Германия предоставила грант подразделению Uhde Chlorine Engineers сталелитейной компании Thyssenkrupp на разработку прототипа щелочного электролизера мощностью 20 МВт для производства зеленого водорода и аммиака в Саудовской Аравии. Грант является частью национальной водородной стратегии Германии, которая направлена на получение зеленого водорода из-за границы, учитывая ограниченные возможности Германии для внутреннего производства водорода из возобновляемых источников энергии. Из 9 миллиардов евро, выделенных Берлином на национальную водородную стратегию, 2 миллиарда евро зарезервированы для международных проектов. В рамках этой схемы Германия ранее в этом месяце выдала первый грант на проект синтетического топлива в Чили.

Подразделение Thyssenkrupp на первом этапе, получившем название «Element One», должно разработать электролизер для центра инноваций и разработок в области водорода в районе Неом на Красном море, где Саудовская Аравия строит футуристический высокотехнологичный город.

«Производство зеленого водорода является технологически сложным. Немецкие компании входят в число мировых лидеров в этой инновационной технологии, — сказал министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер. — Поэтому мне особенно приятно, что Thyssenkrupp был выбран в качестве опытного технического партнера для проекта» Element One «в рамках центра инноваций и разработок Неом в Саудовской Аравии».

Масштабные проекты по производству экологически чистого водорода и возобновляемых источников энергии в Неоме, будут реализованы для того, чтобы сделать Королевство пустыни менее зависимым от нефти.

Все запланированные, но еще не построенные солнечные и ветряные электростанции на втором этапе предназначены для подачи на промышленный электролизный завод «Гелиос» в Неоме для производства до 650 тонн зеленого водорода и 3000 тонн аммиака в день — таких объёмов планируется достичь в 2025 году. После завершения строительства завод «Гелиос» станет одним из крупнейших в мире предприятий по производству экологически чистого водорода.

Саудовская Аравия ранее в этом году уже заявила, что водородный проект будет связан с ветровой и солнечной энергией и накопительными мощностями. Партнерами по проекту стоимостью 5 миллиардов долларов являются саудовский разработчик возобновляемых источников энергии ACWA Power и газовая группа Air Products.

По заявлению министерства энергетики Германии, аммиак, произведенный в Неоме, будет транспортироваться по всему миру и после обратного преобразования в водород использоваться в качестве топлива для транспорта.

Неом — сочетание греческого neos («новый») и первой буквы арабского слова, обозначающего «будущее» — mustaqbal. Планируется, что это будет роскошный город в 33 раза больше Нью-Йорка, с летающими автомобилями, такси и роботами-слугами, голографическими учителями, искусственным дождём и гигантской искусственной Луной.

Строительство, которое охватит территорию площадью 26 500 км2 у Красного моря, было инициировано наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом бин Абдель Азиз Аль Саудом в рамках его проекта «Видение 2030».