Барнаул, , 13:30 — REGNUM Несмотря на заявление о том, что российская вакцина против коронавируса «Спутник V» способна защитить граждан от нового штамма SARS-CoV-2, выявленного в Великобритании, его всё-таки стоит опасаться. Об этом сегодня, 21 декабря, в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»):

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«Разумеется, нам стоит опасаться выявленного в Великобритании нового штамма. Увеличение заразности, связанное с «британским» штаммом, даже при отсутствии изменений в худшую сторону других свойств вируса таит в себе угрозу. Это закономерно приведет к очередному всплеску заболеваемости и, как следствие, госпитализации и смертности.

Ведь что произойдет: инфицирующая доза вируса, то есть минимальное количество вируса, способное вызвать заболевание, снизится, а типичные меры профилактики (социальная дистанция, ношение масок и др.) будут помогать хуже».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о более заразном варианте вируса сообщили британские власти. Но глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев считает, что российская вакцина «Спутник V» защищает в том числе и от нового штамма SARS-CoV-2, выявленного в Великобритании.

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