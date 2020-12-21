Хабаровск, , 11:02 — REGNUM В Хабаровском крае археологи среди петроглифов на реке Кия обнаружили изображение древнего лося, выполненное в рентгеновском стиле. Об этом сообщается на сайте Хабаровский краевой центр охраны памятников истории и культуры 21 декабря.

Уточняется, что рисунок был выявлен в декабре в ходе мониторинга состояния памятника первобытного искусства с помощью методики фотограмметрии и анализа пространственных данных, которые использовали специалисты. На корпусе животного чётко определяются знаки, изображающие скелет и внутренние органы.

«Изображение по стилю и технике соответствует традициям, бытовавшим в этом регионе в древности. Оно выполнено на вертикально расположенном участке скальной поверхности методом пикетажа», — добавили в краевом центре.