Тайюань , Китай, , 02:07 — REGNUM Руины Шимао в провинции Шэньси на северо-западе Китая были включены в список десяти археологических находок за последнее десятилетие журналом Archaeology journal, сообщает 20 декабря агентство Синьхуа.

За последние десять лет ученые раскопали каменный город с огромными укреплениями и развитой инфраструктурой, где были найдены тысячи роскошных артефактов и пирамида высотой 230 футов (70,1 метра), сообщили в журнале, публикуемом Археологическим институтом Америки.

«Давность постройки и периферийное расположение этого места крайне удивительны, поскольку считалось, что китайская цивилизация впервые возникла на центральных равнинах примерно через 500 лет после основания Шимао», — говорится в статье, опубликованной в журнале.

В число прочих открытий списка десяти, перечисленных журналом, входят геном неандертальца в пещере Виндия, расположенной в Хорватии, мастерская по мумификации в Египте и Гробница воина с грифоном в Греции.

Руины Шимао представляют собой неолитический город, построенный около 4300 лет назад и заброшенным примерно 300 лет спустя во время правления династии Ся (2100−1600 до н. э.), первой династии в Китае, описанной в исторических хрониках.