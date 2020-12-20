Москва, , 20:03 — REGNUM Вечером в понедельник, 21 декабря, жители России смогут увидеть «великое соединение Юпитера и Сатурна», лучшие условия для наблюдения сложатся на юге страны. Об этом рассказал астроном из Крыма Александр Якушечкин.

По его словам, редкое явление можно будет наблюдать с 17:35 до 18:30 мск. В это время две планеты визуально соединятся в одну яркую звезду, тогда как в реальности они будут находиться друг от друга на расстоянии 750 млн км.

Астроном советует для наблюдения оптические приборы. Так, в телескоп можно увидеть спутники планет и кольца Сатурна, в бинокль — спутники Ио, Каллисто, Ганимед и Европа.

Последний раз сближение этих планет Солнечной системы произошло 4 марта 1226 года. В следующий раз сближение произойдет в 2080 году, пишет РИА Новости.

Ранее ИА REGNUMсообщало, что канадские ученые повторно зафиксировали сигналы из созвездия Возничего, которые астрономы назвали «радиовспышками» или «радиовсплесками».

Одной из гипотез их возникновения является то, что их порождает какое-то периодическое космическое явление, которое ученые склонны связывать с магнетарами — молодыми нейтронными звездами со сверхмощным магнитным полем, рождающим мощные вспышки радиоизлучения.

Читайте также: Астрономы обнаружили новые радиосигналы из космоса