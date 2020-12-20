Москва, , 13:57 — REGNUM Телескоп ART-XC космической обсерватории «Спектр-РГ» завершил свой второй обзор всего неба. Об этом сообщает пресс-служба Институт космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).

Обсерватория «Спектр-РГ» была выведена на околоземную орбиту в июле 2019 года. Вскоре после этого установленный на борту обсерватории телескоп ART-XC начал обзор небесной сферы в жёстких рентгеновских лучах. Первый полный обзор был завершён в июне 2020 года, а второй — в декабре.

После выполнение второго обзора количество рентгеновских источников на суммарной карте выросло почти в два раза — до 1000. В ИКИ РАН отметили, что если ранее для составления подобных карт требовались десятилетия, то телескоп ART-XC справился с этой задачей за один год.

«Среди зарегистрированных телескопом ART-XC источников обнаружено нескольких десятков ранее неизвестных объектов в Галактике и за ее пределами, в том числе сверхмассивные черные дыры, окруженные толщей холодного газа и невидимые в мягких рентгеновских лучах», — добавили в ИКИ РАН.

Программа миссии «Спектр-РГ» предусматривает проведение ещё шести полных обзоров неба. Планируется, что эта работа будет выполнена за следующие три года.

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