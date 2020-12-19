Лондон, , 18:54 — REGNUM В Великобритании, где ранее выявили новый штамм SARS-CoV-2, подтвердили более высокие темпы его распространения, чем «обычного» возбудителя COVID-19. Об этом, как передает Reuters, сообщается в заявлении главного врача Англии профессора Криса Уитти.

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По его словам, к такому мнению пришли представители Консультативной группы по новым и возникающим респираторным вирусам (NERVTAG).

«Новый штамм (SARS-CoV-2 — прим. ИА REGNUM) может распространяться быстрее», — отметил Уитти.

Как передавало ИА REGNUM, 15 декабря спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по COVID-19 Дэвид Набарро заявил, что новая обнаруженная в Великобритании разновидность коронавируса распространяется быстрее, однако при этом не представляется более опасной.

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