Киев, , 15:54 — REGNUM В Киеве во время проведения работ экскаватором была обнаружена надгробная плита, относящаяся к дореволюционному периоду истории. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook 18 декабря сообщил украинский историк Тарас Чухлиб.

По информации историка, была обнаружена могильная плита выходца из благородной литовской и казацко-старшинской семьи Спокойского-Францевича Евгения Степановича, период жизни которого — 15 марта 1835 года — 9 июля 1907 года. О покойном известно, что с 1892 года он был в звании генерал-майор, а с 1899 — генерал-лейтенант.

«Спокойские-Францевичи принадлежали к благородным литовским семьям. Роднились с казацкими родами Кулябок-Корецких», — отметил историк.

На место обнаружения надгробия по словам ученого выехал его коллега — кандидат исторических наук с Института истории Национальной академии наук Украины Александр Алфёров, задача которого — описать и консервировать находку.

Ученый также опубликовал фотографию надгробной плиты, на которой на старославянском языке написано: «Генерал Лейтенант Евгений Степанович Спокойский Францевич Сконч. 9 июля 1907 г. на 73 г. жизни. Мир праху твоему».

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