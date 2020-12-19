Нур-Султан, , 15:28 — REGNUM В Казахстане вакциной от коронавируса QazCovid-in, разработанной казахстанскими учеными, сегодня, 19 декабря, были привиты первые добровольцы. Об этом сообщили в пресс-службе премьер-министра Казахстана Аскара Мамина.

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Глава правительства Казахстана сегодня, 19 декабря, посетил расположенный в поселке Гвардейский Кордайского района Жамбылской области Научно-исследовательский институт (НИИ) проблем биологической безопасности при Министерстве образования и науки.

На текущий момент были проведены I и II фазы испытаний отечественной вакцины QazCovid-in, которая продемонстрировала высокую безопасность, иммуногенность и эффективность на уровне 96%. Министерство здравоохранения республики одобрило начало третьей и заключительной фазы исследований вакцины на трех тысячах добровольцах.

«Сегодня первые добровольцы были привиты отечественной вакциной в НИИ, клиниках городов Алматы и Тараз», — говорится в сообщении.

Планируется, что вакцинация трех тысяч добровольцев завершится до конца декабря 2020 года. Для третьей фазы испытаний вакцины будет выпущена партия в десять тысяч доз препарата.

Глава правительства Казахстана отметил, что в марте 2021 года в республике начнется массовая вакцинация казахстанской вакциной, которая будет осуществляться на добровольной основе в первую очередь среди медицинских работников, педагогов, а также среди лиц, входящих в группы риска с наличием хронических заболеваний.

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