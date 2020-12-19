Москва, 19 декабря 2020, 11:14 — REGNUM Попытки научного сообщества спасти РФФИ потерпели крах. Правительственные чиновники непреклонны в своих геростратовых устремлениях. Когда-то российские, а за ними и советские власти по мере сил и понимания пытались вывести нашу страну в мировую интеллектуальную элиту — и в какой-то момент казалось, что это почти удалось. В фундаментальной науке мы заняли очень достойное место, да и в некоторых прикладных областях вырвались вперед. Достаточно вспомнить, что когда-то Советский Союз выиграл космическую гонку, создал собственную атомную промышленность и имел собственное гражданское авиастроение. Те времена — в прошлом, и закрепить успехи не получилось. Теперь «эффективные менеджеры» последовательно уничтожают все конкурентные преимущества, которые были у нашей цивилизации, начиная с самого главного — веры людей в прогресс и в собственные возможности.
«Эффективные менеджеры», не имеющие ни критического мышления, ни собственных идей, не понимают, что такое свобода мысли, и что без неё развитие конкурентоспособной науки невозможно — да, скорее всего, и не считают такое развитие необходимым в стране третьего мира, в которую они стремительно превращают российское государство. Издевательское приравнивание всемирно признанного научного фонда к неким «институтам развития» является еще одной демонстрацией презрения власти к нашему народу. Обнародование этих решений в период пандемического кризиса — очередной пример безжалостного и холодного цинизма. Ликвидация государственного научного фонда является естественным шагом для правительства, последовательно пытающегося ограничить включение наших ученых в мировое научное пространство.
Поскольку ранее РГНФ был присоединен к РФФИ, реально в настоящее время упраздняются два фонда, а не один — единым волюнтаристским решением ликвидируются по сути не только РФФИ, но и РГНФ, сохранявшийся до последнего времени в недрах РФФИ. Никто даже не попытался провести анализа деятельности этих фондов за 30 лет их существования и объяснить, почему же ситуация с финансированием науки улучшится после того, как их упразднят, а их сотрудников то ли уволят, то ли трудоустроят неизвестно куда.
Единственный аргумент властей при принятии этого решения сводился к устранению имеющегося якобы «дублирования» РФФИ и РНФ. Однако, во-первых, этого дублирования нет по факту, и, во-вторых в странах-лидерах имеются десятки фондов поддержки науки, государственных и частных, и вопрос об их «дублировании» там вообще не стоит. Нам нужно не ликвидировать фонды, поддерживающие развитие науки, а создавать новые!
Упразднение управляемого самими учеными и в интересах ученых Российского фонда фундаментальных исследований имеет целью ликвидацию свободы научного творчества, однако мы уверены, что этим планам не суждено осуществиться — хотя бы в далекой перспективе.
Мы, нижеподписавшиеся, выражаем сочувствие и благодарим сотрудников РФФИ, много лет старавшихся помогать отечественной науке. Мы верим в возможность нового расцвета науки в нашей стране и надеемся увидеть его своими глазами.
В.М. Алпатов, академик РАН
А.Е. Аникин, академик РАН
Ю.Д. Апресян, академик РАН
Л.Я. Аранович, чл.-корр. РАН
П.И. Арсеев, чл.-корр. РАН
А.А. Белавин, чл.-корр. РАН
Е.Л. Березович, чл.-корр. РАН
А.Б. Борисов, чл.-корр. РАН
Л.И. Бородкин, чл.-корр. РАН
В.В. Бражкин, академик РАН
С.А. Бурлак, профессор РАН
Г.В. Данилян, чл.-корр. РАН
А.В. Дворкович, чл.-корр. РАН
В.В. Дмитриев, академик РАН
А.В. Дыбо, чл.-корр. РАН
Ю.Л. Ершов, академик РАН
Э.С. Закиров, профессор РАН
В.Е. Захаров, академик РАН
И.Н. Зилфикаров, профессор РАН
И.М. Индрупский, профессор РАН
Б.Л. Иоффе, чл.-корр. РАН
Ю.А. Костицын, академик РАН
А.А. Котов, чл.-корр. РАН
Я.В. Кудрявцев, профессор РАН
Е.А. Кузнецов, академик РАН
И.Ю. Кулаков, чл.-корр. РАН
А.А. Масчан, чл.-корр. РАН
О.Э. Мельник, чл.-корр. РАН
И.И. Муллонен, чл.-корр. РАН
А.К. Муртазаев, чл.-корр. РАН
И.А. Некрасов, чл.-корр. РАН
П.Н. Пахлов, чл.-корр. РАН
Т.К. Пинегина, профессор РАН
В.В. Пухначев, чл.-корр. РАН
А.Б. Пушкарев, профессор РАН
В.И. Ритус, чл.-корр. РАН
Н.Н. Розанов, чл.-корр. РАН
М.В. Садовский, академик РАН
А.А. Саранин, чл.-корр. РАН
Е.В. Скляров, чл.-корр. РАН
Р.Л. Смелянский, чл.-корр. РАН
А.В. Соболев, академик РАН
Г.С. Соколовский, профессор РАН
О.Н. Соломина, чл.-корр. РАН
С.В. Стрельцов, чл.-корр. РАН
С.М. Толстая, академик РАН
А.Л. Топорков, чл.-корр. РАН
В.С. Фадин, чл.-корр. РАН
Е.А. Хазанов, академик РАН
А.В. Чаплик, академик РАН
Е.М. Чуразов, академик РАН
М.И. Яландин, академик РАН
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