Москва, , 11:14 — REGNUM Попытки научного сообщества спасти РФФИ потерпели крах. Правительственные чиновники непреклонны в своих геростратовых устремлениях. Когда-то российские, а за ними и советские власти по мере сил и понимания пытались вывести нашу страну в мировую интеллектуальную элиту — и в какой-то момент казалось, что это почти удалось. В фундаментальной науке мы заняли очень достойное место, да и в некоторых прикладных областях вырвались вперед. Достаточно вспомнить, что когда-то Советский Союз выиграл космическую гонку, создал собственную атомную промышленность и имел собственное гражданское авиастроение. Те времена — в прошлом, и закрепить успехи не получилось. Теперь «эффективные менеджеры» последовательно уничтожают все конкурентные преимущества, которые были у нашей цивилизации, начиная с самого главного — веры людей в прогресс и в собственные возможности.

«Эффективные менеджеры», не имеющие ни критического мышления, ни собственных идей, не понимают, что такое свобода мысли, и что без неё развитие конкурентоспособной науки невозможно — да, скорее всего, и не считают такое развитие необходимым в стране третьего мира, в которую они стремительно превращают российское государство. Издевательское приравнивание всемирно признанного научного фонда к неким «институтам развития» является еще одной демонстрацией презрения власти к нашему народу. Обнародование этих решений в период пандемического кризиса — очередной пример безжалостного и холодного цинизма. Ликвидация государственного научного фонда является естественным шагом для правительства, последовательно пытающегося ограничить включение наших ученых в мировое научное пространство.

Поскольку ранее РГНФ был присоединен к РФФИ, реально в настоящее время упраздняются два фонда, а не один — единым волюнтаристским решением ликвидируются по сути не только РФФИ, но и РГНФ, сохранявшийся до последнего времени в недрах РФФИ. Никто даже не попытался провести анализа деятельности этих фондов за 30 лет их существования и объяснить, почему же ситуация с финансированием науки улучшится после того, как их упразднят, а их сотрудников то ли уволят, то ли трудоустроят неизвестно куда.

Единственный аргумент властей при принятии этого решения сводился к устранению имеющегося якобы «дублирования» РФФИ и РНФ. Однако, во-первых, этого дублирования нет по факту, и, во-вторых в странах-лидерах имеются десятки фондов поддержки науки, государственных и частных, и вопрос об их «дублировании» там вообще не стоит. Нам нужно не ликвидировать фонды, поддерживающие развитие науки, а создавать новые!

Упразднение управляемого самими учеными и в интересах ученых Российского фонда фундаментальных исследований имеет целью ликвидацию свободы научного творчества, однако мы уверены, что этим планам не суждено осуществиться — хотя бы в далекой перспективе.

Мы, нижеподписавшиеся, выражаем сочувствие и благодарим сотрудников РФФИ, много лет старавшихся помогать отечественной науке. Мы верим в возможность нового расцвета науки в нашей стране и надеемся увидеть его своими глазами.

В.М. Алпатов, академик РАН

А.Е. Аникин, академик РАН

Ю.Д. Апресян, академик РАН

Л.Я. Аранович, чл.-корр. РАН

П.И. Арсеев, чл.-корр. РАН

А.А. Белавин, чл.-корр. РАН

Е.Л. Березович, чл.-корр. РАН

А.Б. Борисов, чл.-корр. РАН

Л.И. Бородкин, чл.-корр. РАН

В.В. Бражкин, академик РАН

С.А. Бурлак, профессор РАН

Г.В. Данилян, чл.-корр. РАН

А.В. Дворкович, чл.-корр. РАН

В.В. Дмитриев, академик РАН

А.В. Дыбо, чл.-корр. РАН

Ю.Л. Ершов, академик РАН

Э.С. Закиров, профессор РАН

В.Е. Захаров, академик РАН

И.Н. Зилфикаров, профессор РАН

И.М. Индрупский, профессор РАН

Б.Л. Иоффе, чл.-корр. РАН

Ю.А. Костицын, академик РАН

А.А. Котов, чл.-корр. РАН

Я.В. Кудрявцев, профессор РАН

Е.А. Кузнецов, академик РАН

И.Ю. Кулаков, чл.-корр. РАН

А.А. Масчан, чл.-корр. РАН

О.Э. Мельник, чл.-корр. РАН

И.И. Муллонен, чл.-корр. РАН

А.К. Муртазаев, чл.-корр. РАН

И.А. Некрасов, чл.-корр. РАН

П.Н. Пахлов, чл.-корр. РАН

Т.К. Пинегина, профессор РАН

В.В. Пухначев, чл.-корр. РАН

А.Б. Пушкарев, профессор РАН

В.И. Ритус, чл.-корр. РАН

Н.Н. Розанов, чл.-корр. РАН

М.В. Садовский, академик РАН

А.А. Саранин, чл.-корр. РАН

Е.В. Скляров, чл.-корр. РАН

Р.Л. Смелянский, чл.-корр. РАН

А.В. Соболев, академик РАН

Г.С. Соколовский, профессор РАН

О.Н. Соломина, чл.-корр. РАН

С.В. Стрельцов, чл.-корр. РАН

С.М. Толстая, академик РАН

А.Л. Топорков, чл.-корр. РАН

В.С. Фадин, чл.-корр. РАН

Е.А. Хазанов, академик РАН

А.В. Чаплик, академик РАН

Е.М. Чуразов, академик РАН

М.И. Яландин, академик РАН

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