Москва, , 08:05 — REGNUM Постковидный синдром развивается у каждого пятого пациента, переболевшего COVID-19, заявил кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Николай Крючков в интервью радиостанции Sputnik.

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По словам эксперта, он проявляется в различных формах и, как правило, зависит от возраста больного.

«После выздоровления примерно у 20% людей, в том числе и у молодых, по данным из США, появляются или сохраняются признаки постковидного синдрома. Это бывает в разных формах, обычно не тяжелые проявления, но все равно они есть у значимого процента людей. Чем человек более пожилой, чем он изначально имеет больше хронических заболеваний, тем больше вероятность, что определенные нарушения у него сохранятся», — отметил специалист.

Среди распространенных симптомов указанного синдрома встречаются чувство слабости, нарушение сна, памяти и концентрации внимания. Также наблюдаются и другие серьезные патологии со стороны различных органов и систем организма.

«Наиболее часто встречается повышенная слабость, нарушение концентрации внимания, сна и памяти, даже бывают депрессии и выраженные перепады настроения. Кроме того, есть нарушения со стороны сердца из-за прямого действия вируса и опосредованного из-за нарушения свертываемости крови. При тяжелом поражении легких может сохраниться и дыхательная недостаточность, боль в груди и в животе, нарушения со стороны пищеварения. Еще могут быть общие мышечные и головные боли», — сказал Крючков.

Он предупредил, что все эти нарушения нельзя игнорировать, поскольку они могут стать хроническими.

«Проблемы со здоровьем у него самого могут приобрести субхронический или хронический характер. Такие проявления должны лечиться отдельно, это возможно», — добавил иммунолог.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне стало известно, что группа международных ученых пришла к выводу, что у заболевших COVID-19 из-за нарушений обмена глюкозы в организме возрастет риск развития диабета.

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