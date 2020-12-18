Новосибирск, , 06:16 — REGNUM Учёные Института теплофизики Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) сконструировали необычный летательный аппарат — циклолет. Об этом сообщает СО РАН.

Уточняется, что циклолет привлёк большое внимание на международном форуме «Армия-2020».

Математическая модель показала, что по ряду основных параметров этот летательный аппарат превосходит схожие с ним мультикоптеры — у него существенно меньшая мощность электромоторов.

К преимуществам специалисты также относят: взлёт и посадку с неподготовленных наклонных поверхностей, высокую маневренность, безопасные движители и более низкий уровень шума.