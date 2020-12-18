Новосибирск, , 04:45 — REGNUM В Новосибирской области обсудили перспективы создания на территории Академгородка Национального центра компетенций «Биоцентр Сибирского отделения Российской академии наук» («Биоцентр СО РАН»). По словам заместителя губернатора Ирины Мануйловой, создание «Биоцентра СО РАН» станет одним из элементов развития Новосибирского научного центра «Академгородок 2.0» и будет высоко востребованным как молодыми учёными, так и научным сообществом региона в целом. Основные направления работы центра — структурная, синтетическая биология и подготовка кадров высшей квалификации в данной научной сфере.

Напомним, что в соответствии с поручением президента России Владимира Путина в Новосибирской области реализуют план развития Новосибирского научного центра как территории с высокой концентрацией исследований и разработок — проект «Академгородок 2.0».

Одна из целей проекта — достижение к 2035 году научного и технологического лидерства региона.