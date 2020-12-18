Шицзячжуан, Китай, , 02:08 — REGNUM Огромное количество культурных реликвий, относящихся к позднему Периоду Сражающихся Царств (475−221 до н.э.) было найдено в провинции Хэбэй на севере Китая, сообщает 17 декабря агентство Синьхуа.

Археологи провели проект эвакуации на месте раскопок близ современного города Ланфан, который продлился с июля по ноябрь текущего года. На месте была найдена целая группа артефактов, которые, как считается. Принадлежат к позднему Периоду Сражающихся Царств и ранней династии Хань (206 до н.э. — 25 н.э.)

В число раскопанных артефактов входят древние городские стены, печи, колодцы, гробницы и ямы, а также керамические, бронзовые и каменные изделия.

Руины древнего города Гуанлин, протяженностью 670 метров с востока на запад и 517 метров с севера на юг, также были обнаружены во время строительства шоссе. Хорошо сохранились северная, восточная и западная городские стены.

Это открытие послужит доказательством места нахождения и масштаба древних городов времен династии Хань и переворачивает прежнее представление о том, что город Гуанлин принадлежал династии Сун, сообщили эксперты.