Москва, , 22:29 — REGNUM Институт океанологии Российской академии наук (ИО РАН) начинает модернизацию научно-исследовательских судов своего флота, сообщает 17 декабря газета «Известия».

Издание утверждает, что первые два судна, на которые будет установлено новое оборудование, выйдут из ремонта до 2023 года.

Ремонтно-модернизационные работы общей стоимостью порядка 190 млн рублей будут проведены в рамках нацпроекта «Наука».

"Институт приступает к модернизации научно-исследовательского флота. Аукцион на разработку проекта ремонта научно-исследовательских судов «Академик Сергей Вавилов» и «Академик Николай Страхов» завершился победой российской проектной компании «Нордик Инжиниринг», — указано в отчете ИО РАН.

Отмечается, что модернизация коснется не только научного, но и судового оборудования. Уточняется, что оба судна были построены в Финляндии более 30 лет назад.

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