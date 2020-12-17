Пекин, , 17:50 — REGNUM Китай собирает международную коалицию для исследований Луны, чтобы добиться максимальных научных результатов. Об этом 17 декабря сообщает Синьхуа со ссылкой на итоги пресс-конференции заместителя главы Государственного космического управления КНР (CNSA) У Яньхуа.

Луна Gregory H. Revera

При этом, запрашивая предложения сотрудничества, Пекин собирается руководствоваться международными положениями об управлении лунными образцами и данными. Подчеркивается, что в ходе недавней миссии лунного зонда «Чанъэ-5» Китай взаимодействовал и осуществлял координацию и сотрудничество с некоторыми странами и международными организациями в сфере космической навигации. Среди них были названы Европейское космическое агентство, а также Аргентина, Намибия, Пакистан.