Пекин, , 14:18 — REGNUM Китай впервые выполнил задачу по доставке образцов с другого небесного тела, заявил 17 декабря председатель КНР Си Цзиньпин, комментируя миссию «Чанъэ-5».

"Я, узнав новость о полном успехе миссии «Чанъэ-5», от имени ЦК КПК, Госсовета, Центрального военного совета, от всей души поздравляю вас и передаю искренние приветствия», — сказал Си Цзиньпин.

Он добавил, что миссия «Чанъэ-5» была для Китая самой сложной, страна впервые выполнила задачу по доставке образцов с другого небесного тела.

«Это огромное достижение новой государственной системы знаменует собой большой шаг вперёд для космонавтики Китая», — резюмировал Си Цзиньпин.

Как сообщало ИА REGNUM, капсула с образцами лунного грунта китайского лунного зонда «Чанъэ-5» благополучно спустился на Землю ночью 17 декабря.

Впервые за последние 40 лет земной аппарат доставил с Луны образцы грунта. Аппарат совершил посадку в хошуне Сыцзыван городского округа Уланчаб автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая.

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