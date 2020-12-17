Архангельск, , 11:27 — REGNUM В Архангельске на базе Северного государственного медицинского университета создадут молекулярно-генетическую лабораторию. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Цыбульский.

В лаборатории будут проводить диагностику наследственных заболеваний, причин бесплодия, онкозаболеваний, а также предрасположенность жителей Севера к гипертонии, ишемическому инсульту, тромбофилии, ожирению и другим болезням.

«Я вижу в этом проекте огромный потенциал и не побоюсь назвать эту перспективу шагом в будущее в научной медицине», — отметил губернатор.

Создание лаборатории будет частью работы НОЦ «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования».

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