Пекин, , 07:11 — REGNUM Новое исследование, осуществленное китайскими учеными, пролило свет на то, как именно Тибетское нагорье стало вершиной мира, сообщает агентство Синьхуа.

Согласно исследованию, опубликованном ранее на прошлой неделе журналом Science Advances, центральная и южная часть Тибетского нагорья выросло до высоты от 3500 до 4500 метров около от 26 до 21 млн лет назад. Эти находки бросают вызов широко распространенному мнению о том, что плато достигло высоты 4600 метров еще 40 млн лет назад.

Ведущий исследователь из Исследовательского института Тибетского нагорья при Китайской академии наук Фан Сяомин заявил, что результаты были сделаны на основе анализа окаменелостей в котловине Луньпола.

Расположенная в центральной части Тибетского нагорья котловина богата сохранившимися ископаемыми почвами, тропическими растениями и животными, которые могут быть использованы для анализа истории поднятия нагорья, а также истории климатических и экологических изменений.

Анализ показал, что центральные и южные районы нагорья сначала медленно деформировались и оседали в период между 42 и 25 млн лет назад, а затем поднялось примерно от 25 до 20 млн лет назад.

Он сказал, что плато является наиболее типичной внутриконтинентальной деформированной и поднятой областью на Земле, а также областью, где вулканы и землетрясения очень активны. Таким образом, понимание эволюции высоты нагорья имеет решающее значение для понимания механизмов его роста и формирования, а также соответствующих геологических катастроф и изменений рельефа.