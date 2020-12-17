Фучжоу, Китай, , 05:05 — REGNUM В городе Цюаньчжоу провинции Фуцзянь на востоке Китая, являющимся одним из самых важных китайских портов древнего Шелкого пути, обнаружены важные новых археологические находки 2019−2020 годов, сообщает агентство Синьхуа.

Последние исследования и раскопки выявили останки производства железа в уезде Аньси города Цюаньчжоу. Согласно находкам, здесь ранее находилось крупное производство железа и стали, а также ряда товаров для торговли в рамках исторического Шелкового пути времен династий Сун (960−1279) и Юань (1271−1368), отметил профессор Школы археологии и музееведения Пекинского университета Шэнь Жвуйвэнь.

Два других объекта были обнаружены и идентифицированы как руины регулирующих ведомств, существовавших в течение двух династий, сказал научный сотрудник Института археологии Китайской Академии Общественных Наук Ван Бо.

Одно из них курировало дела, связанные с императорским родом, а другой выполнял те же функции, что и сегодняшняя таможня, продолжил Ван.

Город Цюаньчжоу является единственной заявкой от Китая на влечения в перечень объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО под названием «Цюаньчжоу: Китайский всемирный океанический торговой центр времен династий Сун и Юань.