Пекин, , 22:06 — REGNUM Капсула с образцами лунного грунта, сброшенная со спускаемого аппарата китайского межпланетного зонда «Чанъэ-5», благополучно приземлилась на территории Автономного района Внутренняя Монголия Китая, сообщает 16 декабря Национальное космическое управление КНР (CNSA).

После вхождения спускаемого аппарата в земную атмосферу капсула опустилась на парашютной системе.

Поисковый отряд уже направлен на поиск капсулы. Операция осложняется снежным покровом в районе приземления капсулы.

Как сообщало ИА REGNUM, китайский космический зонд «Чанъэ-5» был запущен к Луне 23 ноября текущего года. 1 декабря его посадочный модуль совершил прилунение в районе пика Рюмкера в Океане Бурь в западной части видимой стороны Луны.

Пробурив грунт и собрав его образцы, модуль установил на Луне флаг КНР.

В результате экспедиции Китай станет третьей страной на планете после России и США, доставившей лунный грунт на Землю.

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