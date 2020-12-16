Москва, , 18:04 — REGNUM Технический совет Военно-промышленной комиссии одобрил проект оснащения новой российской космической станции системой искусственной гравитации, сообщил 16 декабря журналистам директор Института медико-биологических проблем РАН Олег Орлов.

По его словам, речь идёт о создании орбитального модуля с центрифугой.

«Это проект РКК «Энергия», который она прорабатывала до определенного уровня как свой инновационный проект. Сам эскиз решения этого модуля с центрифугой внутри мы с ними прорабатывали вместе, и обсуждался на разном уровне», — сказал Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в руководстве Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» заявили, что после 2025 года вероятен «лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС». Поэтому, отмечали в РКК, необходимо сосредоточиться на реализации программ орбитальных станций.

Кроме того, РКК «Энергия» предложила проект новой многофункциональной орбитальной станции.

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