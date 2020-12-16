Женева, Швейцария, , 15:13 — REGNUM Группа международных ученых направится в Китай для изучения обстоятельств появления коронавируса в января, об этом 16 декабря заявил официальный представителm ВОЗ Хединн Халлдорссон, сообщает французское издание Le Figaro.

«Я могу подтвердить, что это произойдет в январе», — отметил он.

Напомним, первые случаи заражения новой коронавирусной инфекцией были выявлены в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. К концу января нынешнего года Всемирная организация здравоохранения охарактеризовала эту вспышку в качестве чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Статус пандемии новый патоген получил 11 марта.