Уфа, , 14:26 — REGNUM Уровень розничных цен на продукты питания взяли под контроль депутаты в Башкирии. Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

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По сообщению пресс-службы ведомства, в госсобрании республики состоялось заседание рабочей группы по проведению наблюдения за состоянием рынка продовольственных товаров в Башкирии.

По словам председателя госсобрания региона Константина Толкачева, правительство России принимает комплексные меры по сдерживанию роста цен на социально значимые продукты питания: вводится субсидирование части затрат производителям муки, установлены предельные цены на некоторые товары, устанавливается тарифная квота на вывоз зерна, идут переговоры с производителями продуктов и руководством торговых сетей о сохранении приемлемого уровня цен.

Толкачева подчеркнул, что эти меры оказывают влияние на ценообразование продуктов питания. При этом рабочая группа госсобрания планирует регулярно проверять цены в розничных продовольственных магазинах, чтобы таким образом вести контроль за исполнением принятых решений.

Отмечается, что депутаты уже ведут мониторинг цен: 15 декабря они совершили первые выезды по магазинам в Салавате, Уфе и Нефтекамске.

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