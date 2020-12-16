Новосибирск, , 12:41 — REGNUM Федеральный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины, который базируется в Новосибирске, построит на своей территории новый корпус для работы с вирусами. Строительные работы начнутся в 2021 году.

«Получены деньги федерального Минпромторга. В настоящее время идут торги по выбору подрядчика, работы начнутся в следующем году. Как только пройдут процедуры, начнутся работы», — сообщил ТАСС врио директора научного учреждения Михаил Воевода.

В корпусе модульного типа будут проводить испытания биологических препаратов, средств дезинфекции, противовирусных препаратов, мониторинг, разработку вакцин.

Начальная сумма контракта — 19,3 млн рублей.