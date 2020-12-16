Москва, , 09:00 — REGNUM В России зафиксирован рост цен на два кроссовера японской компании Suzuki. Об этом 16 декабря сообщается на сайте «Цена Авто».

Так, стоимость кроссоверов Vitara и SX4 выросла на 20 тыс. рублей или на 1,0 — 1,5% по сравнению с прежней ценой. Неизменными остались цены на компактный внедорожник Jimny.

Теперь цена на Suzuki SX4 составляет от 1 499 000 до 1 949 000 рублей. А Suzuki Vitara стоит от 1 399 000 до 1 949 000 рублей.

Отмечается, что Vitara и SX4 оборудованы двигателями на 1,6 л и 1,4 л мощностью 117 и 140 л. с. соответственно.

Напомним, последний раз цены на автомобили Suzuki изменялись в России в октябре 2020 года. Тогда все модели, представленные на российском авторынке, подорожали на 20 тыс. рублей.

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