Иерусалим, , 07:29 — REGNUM Полную потерю слуха не вызывает заболевание COVID-19. К такому выводу пришли ученые из Тель-Авивского университета, сообщает некоммерческая платформа EurekAlert.

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В разгар пандемии нового коронавируса специалисты учреждения изучили анализы восьми бессимптомных пациентов с коронавирусной инфекцией и сопоставили их параметрами здоровых людей.

В результате было установлено, что потеря слуха, как и вкуса и обоняния, может наступать у больных лишь временно. Эксперимент был проведен повторно с увеличением количества испытуемых и привел к тем же итогам.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине октября стало известно, что группа ученых из Университетского колледжа Лондона (UCL) и Королевской национальной ЛОР-больницы Великобритании установили, что COVID-19 может вызвать внезапную и необратимую потерю слуха. Выводы специалистов основывались на случае 45-летнего пациента.

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