Москва, , 07:04 — REGNUM Методика, с помощью которой можно предвидеть тяжесть течения коронавирусной инфекции, была разработана специалистами Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

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В ее основе лежат алгоритмы математического моделирования.

«Анализ широкого ряда клинико-диагностических параметров на выборке более чем 6900 больных и переболевших COVID-19 различной степени тяжести течения позволил специалистам ФМБА России создать математические модели (классификаторы) предсказания тяжести и клинического исхода COVID-19 на основе алгоритмов машинного обучения», — говорится в сообщении пресс-службы агентства, текст которого цитирует ТАСС.

В ведомстве отметили, что точность указанной методики составила около 90%. Для расчетов используют такие показатели, как ферритин, С-реактивный белок, СОЭ, нейтрофильно-лимфоцитарное соотношение, частота дыхательных движений и ряд других параметров.

Кроме того, ученые провели полногеномный ассоциативный анализ (GWAS) среди более чем двух тысяч пациентов и выявили взаимосвязь генотипа и тяжести течения COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября Роспотребнадзор обнародовал информацию, согласно которой определенные мутации в генах делают людей невосприимчивыми к COVID-19 или, наоборот, подвергают их высокому риску тяжелого течения заболевания.

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