Чжэнчжоу, Китай, , 06:33 — REGNUM Археологи обнаружили более 40 руин, 60 пещер и более 200 каменных артефактов эпохи Палеолита в города Пиндиншань провинции Хэнань центральной части Китая, сообщает 15 декабря агентство Синьхуа.

Раскопанные реликвии, как отмечается, принадлежат раннему и среднему палеолиту. Об этом говорит характер их изготовления, сообщили археологи. Находка поможет усилить исследования древних культур того периода, добавляют они.

Теплый и влажный климат в Лушане вместе с обильными осадками сделали это место пригодным для жизни древних людей, сказал руководитель группы Чжао Цинпо.

Начатое в 2019 году исследование культурных реликвий эпохи палеолита в Лушане, как ожидается, поможет предоставить информацию о раннем и среднем периодах палеолита и существовании ранних современных людей, сказал Чжао.