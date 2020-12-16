Загреб, , 03:42 — REGNUM В Хорватии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 3 195 поведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 2 360 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 73 человека скончалось. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index 15 декабря.

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К аппаратам-ИВЛ подключено 304 пациентов. Согласно новым официальным данным, число активных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 21 861.

В Хорватии 179 718 человек заразились коронавирусом с начала пандемии в феврале 2020 года.