, 21:31 — REGNUM Правительство России намерено в 2022—2024 годах выделить более 2,6 млрд рублей входящему в госкорпорацию «Росатом» «Государственному научному центру Российской Федерации «Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований» (ТРИНИТИ) на строительство экспериментальной базы, необходимой для работы над космическими двигателями нового поколения.

Об этом сообщается в проекте постановления правительства РФ, опубликованном 15 декабря на официальном сайте проектов нормативных актов.

Проект разработан корпорацией «Росатом». В его рамках предложено профинансировать реконструкцию двух зданий ТРИНИТИ, в том числе для испытаний прототипов магнитоплазменных электрореактивных двигателей с повышенными характеристиками в условиях, имитирующих космос.

В результате предлагается создать стендовый комплекс для испытаний импульсно-периодических электрореактивных двигателей (ЭРД) и для мощных источников нейтронов с выходом из дейтериевой плазмы до десяти в шестнадцатой степени нейтронов за импульс.

Стенд необходим для комплексных испытаний прототипов магнитоплазменных электрореактивных двигателей с повышенными характеристиками.