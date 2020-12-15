Оттава, , 16:35 — REGNUM Исследователи стремятся «научить» искусственный интеллект (ИИ) распознавать звуки обитающих в водах Британской Колумбии косаток, чтобы разработать систему предупреждения для предотвращения их смертельных столкновений с кораблями.

Косатка

Об этом 13 декабря 2020 года пишет Камилла Бейнс в своей статье для канадского информационного агентства Global News.

Научный сотрудник Центра больших данных Университета Саймона Фрейзера Стивен Бергнер заявил, что он собирает и управляет базой данных звуков, улавливаемых 24 часа в сутки сетью гидрофонов в Салишском море. По его словам, морские биологи будут определять звуки различных видов китов и отличать их от других шумов, таких как волны и лодки. Машинное обучение поможет обнаружить присутствие косаток с помощью шаблонов данных.

«Эта (информация) проходит через другую систему, которая затем решает, должно ли быть озвучено предупреждение, которое в конечном итоге направляется капитанам судов», — сказал Бергнер.

По его словам, цель состоит в том, чтобы автоматически обнаруживать крики китов и отправлять в режиме реального времени предупреждения на суда с тем, чтобы они замедлили ход или изменили курс за несколько часов до того, как косатки могут оказаться на их пути.

Косатки Западного побережья Канады делятся на три группы, известные как стаи J, K и L, каждая из которых имеет свой собственный диалект и звуки, которые отличаются от других.

Бергнер сотрудничает с коллегами из Университета Далхаузи в Галифаксе и специалистами из Карлтонского университета в Оттаве над разработкой инструментов соответствующего машинного обучения. К ним присоединились также некоторые другие ученые и сотрудники проекта Orcasound.

Научная программа основывается на работе, уже ведущейся Рут Джой, статистическим экологом из Школы экологических наук Университета Саймона Фрейзера, которая возглавляет два проекта, изучающие касаток, которые, как ожидается, будут завершены к марту 2022 года.

Джой рассказала, что узлы гидрофонов, расположенные рядом с морскими путями в Салишском море, будут собирать информацию, чтобы помочь предсказать направление, в котором косатки, скорее всего, будут двигаться, исходя из их типовых схем миграции.

«Это будет своего рода прогноз на срок до трех или четырех часов. Потерять даже одного кита — это бессовестно. На данный момент их осталось всего 74. Конечно, мы не хотим, чтобы морские пути превратились в место, где косатки подвергаются риску. Трудно сказать, сколько косаток уже было сбито судами, — заявила Джой, рассказывая о смерти одного из китообразных, выброшенного на берег Солнечного берега в 2017 году. — Вскрытие показало, что он умер от тупой травмы. Мы не знаем, что в него попало, будь то высокоскоростной прогулочный катер, паром, коммерческое судно или что-то еще».

Результаты проекта будут переданы исследовательскому сообществу, чтобы спасти различные популяции китов и в других местах. Исследование привело к тому, что в рамках программы «Улучшение среды обитания и наблюдения китообразных» порта Ванкувера в 2016 году была начата инициатива по снижению подводного шума в ключевых районах нагула южных косаток. С тех пор в период с июня по октябрь каждого года капитанов буксиров попросили снизить скорость, как только они получат подтверждение присутствие косаток в морях южных штатов.

Джой сказала, что, хотя косатки обычно направляются зимовать на юг, члены стай J и K были замечены в Салишском море в Британской Колумбии в начале декабря, до того, как они отправились в район Пьюджет-Саунд в Сиэтле.