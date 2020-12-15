Москва, , 16:32 — REGNUM Компания NuScale Power опубликовала результаты нового исследования, показывающего, что один небольшой ядерный энергомодуль (NuScale Power Modul — NPM) может экономично производить почти 50 тонн водородного топлива в день.

Об этом 13 декабря 2020 года сообщает Дэвид Слзоунди в своей статье «Модульные ядерные реакторы обещают конкурентоспособное производство водорода».

В исследовании, первоначально проведенном Национальной лабораторией Айдахо, говорится, что улучшенная выходная мощность NPM позволяет ему производить из воды на 20 процентов больше водорода, чем раньше.

Перспектива водородной экономики предлагает многообещающую альтернативу традиционным источникам энергии на основе ископаемого топлива. Например, автомобиль с водородным двигателем, который сжигает газ в топливном элементе для производства электроэнергии, будет давать нулевой уровень выбросов, как у электромобиля, но при этом не будет использовать экологически недружественные батареи и тратить время на зарядку.

Однако водородная инфраструктура страдает одной серьезной загвоздкой. В отличие от ископаемого топлива, водород не существует в месторождениях, наподобие природного газа. Его нужно извлекать из более сложных молекул, используя большое количество энергии. Фактически, 95 процентов водорода, производимого сегодня в мире, поступает непосредственно из ископаемого топлива, причем наибольшее количество поступает от парового риформинга метана, когда смесь пара и газа метана подвергается высокому давлению при контакте с никелевым катализатором, в результате чего получается водород, окиси углерода и небольшое количество двуокиси углерода.

Во всем мире ученые и инженеры искали способы обойти это, создав новые катализаторы или способы расщепления воды на составляющие молекулы водорода и кислорода с использованием солнечного света. Проблема в том, что солнечные водородные электростанции могут работать только в солнечный день, плохо масштабируются и занимают много места в сфере недвижимости. Проект завода, предложенный Университетом Колорадо, к примеру, будет использовать пять башен высотой 732 фута (223 м), 21,5 миллиона квадратных футов (2 миллиона квадратных метров) освещенных зеркал гелиостата, а сам завод займёт 1200 акров (485 га). При этом он будет производить 100 тонн (222 400 фунтов) водорода в день.

Эти цифры показывают, что солнечная электростанция вдвое производительнее, чем NPM, но NuScale утверждает, что ее ядерные модули рассчитаны на масштабирование за счет добавления необходимого количества ядерных реакторов заводского изготовления. Согласно новому исследованию, один модуль вырабатывает 250 МВт тепла или 77 МВт электроэнергии. Один, пять, дюжина или более таких реакторов могут быть установлены на площадке меньше, чем обычная электростанция, и расположены практически где угодно.

Метод, который NuScale применяет для производства водорода, основан на использовании перегретого пара и электричества. Воду нагревают до температуры 300 °C в реакторе, а затем температуру пара повышают до 860 °C, используя два процента (около 1,8 МВт) электрической мощности реактора. Затем вода проходит через систему высокотемпературного парового электролиза, которая работает как топливный элемент в обратном направлении. Закачивая тепловую энергию в систему, вода распадается на водород и кислород.

Согласно NuScale, этот процесс является конкурентоспособным по стоимости, и за счет использования ядерных реакторов, которые также вырабатывают электричество, небольшие модульные реакторы можно переключать на производство водорода и отключать от него по мере колебаний спроса на электроэнергию. Кроме того, по оценкам компании из Орегона, один NPM снизит выбросы диоксида углерода на 168 000 тонн в год.

NuScale не объяснила, почему для производства водорода следует использовать небольшой ядерный реактор, а не более крупный обычный реактор, но это, вероятно, вопрос экономики.

«Способность нашего NPM производить еще больше чистого водорода при меньших габаритах — это еще один пример того, как технология NuScale может помочь декарбонизировать различные сектора экономики, обеспечивая при этом дополнительные потоки доходов для клиентов, — говорит Хосе Рейес, главный технический директор и соучредитель NuScale Power. — В сочетании с нашей проверенной конструкцией, непревзойденной безопасностью и возможностями отслеживания энергетической нагрузки мы демонстрируем, что реактор NuScale является золотым стандартом, помогающим удовлетворить спрос на инновационные решения для удовлетворения глобальных потребностей в энергии»