Осло, , 09:15 — REGNUM Согласно заключениям исследования, проведённого специалистами из Университета Тромсё (Норвегия), именно действия шведских властей в рамках их стратегии по борьбе с пандемией коронавируса привели к значительному росту смертности и десяткам тысяч потерянных жизней. Об этом сообщила газета Fria Tider.

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Отмечается, что в Норвегии заболевание COVID-19 не вызвало всплеска избыточной смертности. Данный демографический показатель оставался в пределах нормы.

Для сравнения: 11 ноября в Норвегии было зарегистрировано 285 подтверждённых случаев смерти от COVID-19, что соответствует 53 смертельным случаям на один миллион жителей. В то же время в Швеции к тому моменту от COVID-19 погибло уже 6247 человек, что соответствует 611 смертям на один миллион жителей.

По словам норвежских исследователей, стратегия Швеции привела к «чрезвычайно высокой смертности», которая продлилась с марта по июль 2020 года.

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