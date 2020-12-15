Пекин, , 07:41 — REGNUM Китайский марсианский зонд «Тяньвэнь-1» улетел на более чем 100 млн км от Земли и продолжает свой полет к красной планете в штатном режиме, сообщили 15 декабря в Национальной космической администрации Китая.

По данным на 21:00 Пекинского времени марсианский зонд провел в космосе 144 дня и прошел более 360 млн км. Он удалился от Земли на более чем 100 млн км и находится в 12 млн км от Марса.

Марсианский зонд будет находиться примерно в 190 млн км от Земли, когда достигнет окрестностей Марса. С момента своего запуска 23 июля зонд сделал ряд фотографий Земли и Луны, а также несколько космических «селфи».

По данным администрации, зонд проведет несколько орбитальных коррекций и, скорее всего, замедлится, чтобы выйти на орбиту Марса в середине февраля следующего года.