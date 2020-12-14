Кемерово, , 08:18 — REGNUM В Кузбасском государственном техническом университете разрабатывают уникальный приборно-измерительный комплекс для выявления химических загрязнений грунтов, в том числе нефтепродуктами. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве образования и науки региона.

В министерстве отметили, что в отличие от аналогов разработка кузбасских учёных способна выдавать мгновенный результат.

«Он позволит проводить мгновенные измерения состояния загрязнения грунта, тогда как имеющиеся на данный момент приборы-аналоги выдают результат только через двое суток при минимальной загруженности. При этом стоимость нашего оборудования и измерений будет значительно ниже уже имеющихся предложений на рынке», — уточнила доцент КузГТУ Евгения Шабанова.

Комплекс состоит из специального зонда, датчика, компьютера и программного обеспечения для обработки данных. Применять его можно будет на предприятиях по добыче и переработке полезных ископаемых, а также в местах, подверженных повышенному риску экологического загрязнения.

Проект стал победителем конкурса молодежных инновационных проектов Фонда содействия инновациям «Умник-2020». Учёные получили финансирование в размере 500 тыс. рублей.