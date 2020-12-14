Урумчи, Китай, , 03:55 — REGNUM Археологи обнаружили остатки бронзовых изделий возрастом более 5000 лет в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Бронзовые изделия были найдены на месте раскопок Тунтайдун. Считается, что находки являются самыми ранними в своем роде, найденные в Синьцзяне, отметил руководитель команды археологов Юй Цзяньмин из регионального института культурных реликвий и археологии.

Юй предположил, что находки являются декоративными предметами. Открытие имеет большое значение для изучения металлургии на евразийских пастбищах. Обнаруженная в 2014 году стоянка Тунтяньдун состоит из трех крупных пещер и нескольких меньших. Это первая палеолитическая пещера, найденная в Синьцзяне.

С 2016 года археологи раскопали около 2600 артефактов и останков сельскохозяйственных культур и растений, а также почти 10 тыс. окаменелостей животных.