Вашингтон, , 10:23 — REGNUM Американские ученые в ходе лабораторных исследований пришли к выводу, что зубные пасты с цинком и оловом способны нейтрализовать коронавирус SARS-CoV-2 на 99,9% всего за две минуты. Результаты исследования были опубликованы в журнале British Dental Journal.

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Целью исследования было выяснить, возможно ли снизить темы распространения коронавируса SARS-CoV-2 с помощью средств ухода за полостью рта. Результат показал, что некоторые зубные пасты и жидкости для полости рта вполне могут уменьшить распространение SARS-CoV-2. Достигается это за счет временного уменьшения количества коронавируса в ротовой полости.

При этом зубные пасты, содержащие цинк и олово нейтрализуют коронавирус в ротовой полости практически полностью всего за две минуты.

Кроме выявленного эффекта от зубной пасту, также подтвердились полученные в ходе другого исследования выводы о том, что ополаскиватель для полости рта с хлоридом цетилпиридиния нейтрализует коронавирус SARS-CoV-2 всего за полминуты.