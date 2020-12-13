Москва, , 08:18 — REGNUM Максимум активности метеорного потока-гиганта Геминиды ожидается в ночь на 14 декабря. Об этом 12 декабря сообщила редактор отдела наблюдений в Sky&Telescope Диана Ханникайнен.

Пик активности прогнозируется с 02:00 до 04:00 мск 14 декабря. Астрономические условия для наблюдения метеорного потока складываются идеальные: около 19:00 мск будет новолуние, поэтому ночью Луны на небосводе не будет. Метеоритные полосы будут наблюдаться каждую минуту с 22:00 и до рассвета. Для лучшего наблюдения для метеорным потоком астрономы советуют уйти подальше от города, лечь на землю и в таком положении смотреть в небо. В течение 30 минут зрение скорректируется и метеорный поток Геминиды можно будет наблюдать во всей красе.

Мнимое место вылета метеоров находится в созвездии Близнецы (латинское Gemini). При этом небесным телом, «породившим» метеорный поток, является астероид Фаэтон 3200. Впервые о звездопаде упоминается в 1862 году. Любоваться потоком метеоров можно будет в течение трёх ночей, с 12 по 15 декабря, с 22:00 мск и до рассвета. Важно, чтобы повезло с погодой и небо было безоблачным.

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