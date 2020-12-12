Вашингтон, , 18:43 — REGNUM Нейтрализовать вирус SARS-CoV-2 способны зубные пасты, которые содержат цинк и олово. Об этом сообщает British Dental Journal со ссылкой на американских ученых, которые провели соответствующие исследования.

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По данным ученых, избавит полость рта на 99,9% от коронавируса чистка зубов такой пастой всего за две минуты. Также специалисты выяснили, что за 30 секунд уничтожают SARS-CoV-2 ополаскиватели для полости рта с хлоридом цетилпиридиния.

Ученые уверены, что уменьшить распространение коронавируса, снижая концентрацию вируса во рту, можно с помощью именно таких зубных паст и жидкостей.

Отмечается, что всего 260 пациентов с COVID-19, использовавших зубную пасту и ополаскиватель для рта, принимали участие в данных исследованиях.

Как передавало ИА REGNUM, 9 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила журналистам, что зафиксированы единичные случаи в России повторного заражения коронавирусной инфекцией.

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