Рейкьявик, , 04:06 — REGNUM Болевые ощущения в мышцах, костях и органах (миалгия) являются еще одним из ключевых симптомов заболевания COVID-19. К такому заключению пришла группа исландских ученых, пишет издание British Medical Journal.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны ждут спада пандемии к весне — все новости»

Исследователи проанализировали случаи заражения новым коронавирусом с 17 марта по 30 апреля в Исландии. Всего было изучено 1564 истории заболевания коронавирусной инфекцией. Выяснилось, что 55% пациентов жаловались на подобную боль.

Кроме того, они отмечали у себя и головные боли (51% заболевших), а также кашель (49%). В результате исследования также выяснилось, что такие признаки, как лихорадка и затрудненное дыхание не были распространены так, как это изначально предполагали ученые.

Исследователи пришли к выводу, что самыми распространенными симптомами COVID-19 является головная боль, заложенность носа и потеря обоняния. При этом последняя особенность заболевания характерна в основном для молодых людей.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил, что наиболее тревожным симптомом, который может указывать на COVID-19, является одышка и учащение пульса при нормальной температуре тела.

Читайте ранее в этом сюжете: Иммунолог указал на наиболее настораживающий симптом COVID-19