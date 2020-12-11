Вашингтон, , 22:16 — REGNUM Запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая должна была вывести на геостационарную орбиту американский радиовещательный спутник Sirius SXM-7, был отменен за 30 секунд до старта, сообщает 11 декабря компания-разработчик SpaceX.

Причины этого решения не раскрываются. По прогнозу, опубликованному накануне метеорологической службой ВВС США, погодные условия были на 90% благоприятны для ракетного запуска.

Запуск ракеты Falcon 9 был назначен на 12:55 по времени Восточного побережья США, что соответствует 20:55 мск.

Ракета-носитель должна была быть запущена с 40-го стартового комплекса авиабазы США на мысе Канаверал в штате Флорида.

Повторная попытка запуска ракеты со спутником радиовещания Sirius XM-7 будет произведена 13 декабря.

Читайте ранее в этом сюжете: NASA выбрало 18 потенциальных участников лунной программы Artemis