Москва, , 20:28 — REGNUM Новые российские орбитальные станции и космические корабли могут получить ядерные энергетические установки и двигатели, сообщил 11 декабря глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на своей странице в Facebook.

По его мнению, ядерные энергетические установки необходимы для полноценного изучения и освоения дальнего космоса.

«Это наш ключ к масштабным научным миссиям к Венере, Марсу, Юпитеру и планетам дальнего космоса. Кроме того, потенциально это может быть даже источником для снабжения энергией перспективных орбитальных систем и комплексов», — написал Рогозин.

Об этом глава «Роскосмоса» заявил, комментируя информацию о заключении контракта на аванпроект космического корабля с ядерным двигателем.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря на портале госзакупок была опубликована информация о контракте «Роскосмоса» и КБ «Авангард» на разработку аванпроекта по созданию космического комплекса с транспортно-энергетическим модулем на основе ядерной энергетической установки. Эта опытно-конструкторская работа обозначается шифром «Нуклон-АП».

Согласно договору, работа должна быть выполнена к 15 ноября 2022 года. На нее выделено 4,17 млрд рублей.

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