Москва, , 18:42 — REGNUM «Роскосмос» заключил контракт на разработку проекта межпланетного космического корабля с ядерным двигателем, сообщает 11 декабря сайт госзакупок.

Проект стоимостью 4,2 млрд рублей заказан петербургскому КБ «Арсенал».

К июлю 2024 года заказчику должна быть представлена научно-исследовательская работа, обосновывающая реализацию качественно новой разработки космического ядерного буксира «Нуклон» для полетов к Луне, Юпитеру и Венере.

Контракт заключен на «разработку аванпроекта по созданию космического комплекса с транспортно-энергетическим модулем (ТЭМ) на основе ядерной энергетической установки».

Напомним, работа по созданию космического транспортно-энергетического модуля с ядерной энергоустановкой официально ведется с 2010 года.

В январе 2020 года на «Королевских чтениях» сообщалось о планах запустить в 2030 году на орбиту космический ядерный буксир для летных испытаний.

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