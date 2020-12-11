Москва, , 11:08 — REGNUM Российские специалисты готовы поделиться опытом с французской фармакологической корпорацией Sanofi, разрабатывающей вакцину против коронавирусной инфекции. Сообщение об этом опубликовано 11 декабря в официальном Twitter-аккаунте российской вакцины «Спутник V».

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«Sputnik V» готов поделиться своими технологиями с Sanofi, чтобы помочь в разработке следующей вакцины», — говорится в сообщении.

Авторы микроблога также назвали партнёрство разных производителей дорогой в будущее.

Ранее Sanofi и британская GSK сообщили, что разработанная ими вакцина вызвала при испытаниях слабый иммунный ответ у пожилых добровольцев. Из-за этого понадобятся дополнительные исследования и тесты, а это задержит выпуск препарата.