Париж, , 10:56 — REGNUM Французская фармакологическая корпорация Sanofi и британская GlaxoSmithKline (GSK) проведут дополнительные исследования и испытания разработанной ими вакцины от коронавирусной инфекции. Такое заявление компании опубликовали 11 декабря.

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В компаниях пояснили, что промежуточные результаты исследования фазы ½ показали слабый иммунный ответ у пожилых людей. Это может быть связано с недостаточной концентрацией антигена, и эту концентрацию нужно уточнить.

У взрослых в возрасте от 18 до 49 лет сформировался иммунный ответ, подобный ответу у переболевших COVID-19.

Вице-президент Sanofi Том Триомф подчеркнул, что компании по-прежнему решительно нацелены на создание безопасной и эффективной вакцины. Исследование фазы 2b намечено на февраль 2021 года, а глобальное исследование третьей фазы — на второй квартал.

Если всё пройдёт успешно, вакцина станет доступной в четвёртом квартале года. Ранее Sanofi и GSK предполагали, что выпустят препарат в середине 2021 года.