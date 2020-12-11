Томск, , 10:45 — REGNUM Шесть российских университетов и институтов Российской академии науки (РАН) объединились в консорциум по развитию водородных технологий. Он получил название «Технологическая водородная долина». Его участники будут вести совместные исследования и разрабатывать технологии для получения водорода, его транспортировки, безопасного хранения и использования в энергетике.

Первыми участниками консорциума стали Томский политехнический университет, Институт катализа СО РАН, Институт проблем химической физики РАН, Институт нефтехимического синтеза РАН, Самарский государственный технический университет и Сахалинский государственный университет.

«По оценкам международного Водородного совета, к 2050 году на водород будет приходиться 18% от общего мирового спроса на энергию. Чтобы Россия на этом энергетическом рынке будущего была лидирующим игроком, научное сообщество должно объединить свои знания и усилия для приумножения задела в области водородных технологий, — отметил врио ректора Томского политехнического университета Андрей Яковлев. — В одиночку с такими задачами не справиться. Для этого и был создан «водородный консорциум». Важно, что в него вошли и университеты, и институты РАН, при этом все участники — это организации с серьезнейшим багажом компетенций в области водорода».

Участники консорциума будут вести совместные разработки технологий по всей «водородной цепочке»: от технологий его получения до использования. Так, в Томском политехе проводятся фундаментальные и прикладные исследования в области получения чистого водорода, безопасного хранения водорода, транспортировки водорода с наименьшими потерями, а также его применении в качестве энергоносителя в системах автономного электроснабжения. Среди разработок ученых ТПУ — технологии получения водорода из природного газа и путем переработки биомассы, материал, генерирующий водород из воды под действием солнечного света, эффективные материалы-накопители водорода, водородные топливные элементы на основе полимерных мембран.

Консорциум планирует тесное сотрудничество с крупнейшими компаниями РФ, заинтересованными в развитии водородной энергетики. В ближайшее время участники разработают «дорожную карту» для дальнейшей работы. Первым совместным научным мероприятием станет конференция, ее проведение намечено на 23−24 декабря 2020 года. По итогам конференции планируется создать карту технологических компетенций России в сфере водородных технологий.

Консорциум — структура открытая, в дальнейшем к нему присоединятся другие вузы и академические институты. Индустриальные партнеры войдут в наблюдательный совет консорциума для обеспечения трансфера технологий.