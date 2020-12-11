Москва, , 07:56 — REGNUM Защитная маска быстро намокает и охлаждается в случае, если носить ее на улице в морозную погоду, заявила врач-инфекционист Елена Белова.

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В связи с этим специалист рекомендует не использовать маску, если вокруг человека нет скоплений людей.

«Зачем человек надевает маску? Чтобы не быть среди людей без средства защиты. Маска — не согревающий в мороз элемент. Поэтому если идешь по безлюдной улице — сними маску. Важно понимать, что когда мы дышим и разговариваем, с той стороны маски, которая прилегает к лицу, образуется влага. А с самого начала нашего «инструктажа» по правильному ношению масок мы обращали внимание на то, что, если маска влажная, ее надо снять и выбросить», — отметила врач, слова которой цитирует РИА Новости.

Кроме того, по словам Беловой, влажная маска в мороз становится холодной и начинает охлаждать и человека, который ее надел.

«Если человек надышал, накашлял, начихал в маску, образуются капли. При низких температурах они начинают охлаждаться, а вместе с ними и человек, зачем ему это надо? Маску надо снять», — сказала инфекционист.

Эксперт также добавила, что использование маски необязательно, если в помещении никого нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов заявил, что длительное нахождение носителей коронавируса SARS-CoV-2 с другими людьми в закрытых пространствах увеличивает риск заражения окружающих.

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