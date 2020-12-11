Нинбо, Китай, , 07:05 — REGNUM Несколько деревянных табличек возрастом 2000 лет времен династии Хань (202 до н.э. — 220 н.э.) были найдены в провинции Чжэцзян на востоке Китая, сообщает 10 декабря агентство Синьхуа.

По данным института управления культурным наследием города Нинбо, деревянные табличи, найденные на месте археологических раскопок, имеют огромное значение для понимания религиозных верований и культуры Южного и Восточного Китая в этот период.

Также была обнаружена древесная стружка длиной 22 см, которая, как полагают, является частью крышки свернутых табличек. Крышка могла быть запечатана землей, чтобы обеспечить конфиденциальность информации на листках.

Деревянные полоски использовались для письма еще до широкого распространения бумаги в Древнем Китае. Кроме того, по словам представителя института, было обнаружено более 300 предметов керамики, фарфора, камня, бронзы, дерева и кости, а также останки животных и растений.